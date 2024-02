Ilmenau. Basketballer aus Ilmenau verpassen Sprung weg vom Tabellenende

In der Basketball-Oberliga der Männer läuft es für die TU-Männer der IlmBaskets weiter nicht rund. Im Heimspiel gegen den 1. SSV Saalfeld verloren die Ilmenauer in der heimischen Campushalle mit 61:68 und bleiben so mit nur einem Sieg aus elf Spielen Tabellenschlusslicht. Ein Sieg hätte sie von dort vor Weimar II auf Rang zehn gebracht, und der war möglich. Die Viertel waren umkämpft und knapp. Ilmenau (hier versucht sich Jose-Manuel Galvez Lopez/Mitte gegen drei Saalfelder durchzusetzen) gewann die ersten beiden Viertel mit 15:14 und 16:15 und ging so knapp führend in die zweite Hälfte, in der die Gäste das Spiel drehten und durch 15:20- und 15:19-Quarter knapp ins Ziel brachten.