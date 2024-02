Artern. Die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Ilm-Kreis verlieren in der Regionsoberliga beim HV Artern mit 12:16 und beenden die Saison mit nur einem Sieg in acht Spielen

In der neuen Kyffhäuser-Arena in Artern fand das letzte Spiel in der Regionsoberliga der jungen B-Jugend-Damen der HSG-Ilm-Kreis beim HV 90 Artern statt, das die Gäste mit 12:16 (6:11) verloren.