Arnstadt. In der Fußball-Oberliga steht zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und dem SV 09 Arnstadt das einzige Thüringenduell an. Das Hinspiel gewann Arnstadt 3:1. Die Gäste brauchen dringend einen Sieg im Abstiegskampf

Das Rückspiel des einzigen Thüringenduells in der Fußball-Oberliga wird Sonntag ab 13.30 Uhr in Rudolstadt ausgespielt. Jahreszeitbedingt neben dem Stadion auf Kunstrasen. Nur der Gewinner dürfte sich Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

Im Hinspiel überraschte der SV 09 Arnstadt am 19. August mit einem 3:1-Sieg. Zweimal Hädrich und Messing schossen die Nullneuner bis zur 33. Minute mit 3:0 in Front. Rudolstadt gelang durch Riemer ein Tor. Es war der erste Sieg der Arnstädter gegen Einheit seit 2010/11. Damals gewannen diese in der Thüringenliga auch in Rudolstadt durch zwei Treffer von Gothe und einen von Lippert mit 3:2.