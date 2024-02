Arnstadt. In der Handball-Regionsoberliga empfangen die Männer der HSG Ilm-Kreis im Verfolgerduell Behringen-Sonneborn II

In der Arnstädter Jahnsporthalle bietet der Sonnabend mit drei Spielen der HSG Ilm-Kreis nacheinander wieder einen langen Handball-Nachmittag. Los geht es 15 Uhr mit der männlichen Jugend B der HSG Ilm-Kreis gegen Suhl. 17 Uhr haben die Männer der HSG Ilm-Kreis II dann Saalfeld/Könitz II zu Gast. Die Gäste sind aktuell ungeschlagener Spitzenreiter in der Regionsliga und 19.30 Uhr spielen die Männer der HSG-Ilm-Kreis I in der Regionsoberliga gegen Tabellennachbar Behringen-Sonneborn II, der bisher nur gegen die ersten drei Mannschaften der Liga verloren. Im Hinspiel gewann die HSG Ilm-Kreis 39:31, liegt zwei Punkte vor Behringen auf Rang drei.

kdh