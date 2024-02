Bad Langensalza. In der höchste Altersklasse 85 setzte er sich im Finale gegen den Jenaer Dittrich durch

Bei den Thüringer Seniorenmeisterschaften im Tischtennis in Bad Langensalza wurde in der höchsten Altersklasse 85 (!) der Stadtilmer Hermann Joch überraschend Landesmeister. Allerdings sah es anfangs gar nicht danach aus, denn in den Gruppenspielen ging die erste Partie gegen Karasek (Empor Bad Langensalza) mit 2:3 verloren. Es folgte ein knapper Fünf-Satz Sieg gegen Mehske aus Zeulenroda und ein klarer Erfolg gegen Thiele vom SV Erfurt-West 90.

Durch gutes Satzverhältnis ins Halbfinale

Das gute Satzverhältnis von Joch war für die Qualifizierung für das Halbfinale entscheidend. Im spannenden Halbfinale gegen den Buttstädter Wolter konnte sich Joch letztlich in 5 Sätzen durchsetzen. Im Finale gegen den favorisierten Dittrich vom SV Schott Jena ließ der Stadtilmer dann nichts mehr anbrennen und wurde durch einen verdienten 3:1-Sieg Thüringer Landesmeister.

Hermann Joch nun auch bei Mitteldeutscher Meisterschaft

Es war schon beeindruckend, wie fit die älteren Herren dieser AK noch sind und welches Ballgefühl sie noch zeigen. Nun ist für Hermann Joch Intensivtraining angesagt, um bei den anstehenden Mitteldeutschen Meisterschaften auch gut abzuschneiden.