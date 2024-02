Ilmenau. Premiere des Germania-Ilmenau-Cups der Fußball-Oldies mit acht Teams aus dem Fußball-Osten in Ilmenau. Der FC Rot-Weiß gewinnt den Pokal

Den erstmals ausgetragenen und mit Spannung erwartete Germania-Ilmenau-Cup für Traditionsmannschaften, initiiert und organisiert von Chris Schneider und dem Erfurter Fußball-Idol Jürgen Heun, gewann am Sonnabend kurz vor 23 Uhr in der Ilm-Sporthalle der FC Rot-Weiß Erfurt. Die Männer um Trainer Martin Busse schlug im Finale den Chemnitzer FC mit 3:1. Nils Pfingsten-Reddig, der mit seinem fünften Treffer auch bester Torjäger wurde, markierte flach das 1:0 (2.). Der Chemnitzer Dominic Fries glich aus (7.), doch Timo Knospe abstaubend (8.) und fulminant Tony Schnuphase unter die Latte (10.) sicherten den Finalsieg der RWE-Jungsenioren, um ihren Publikumsliebling und „Fußballgott“ Ronny Hebestreit, der während des zweiten Gruppenspiels nach Leisten-Verletzung seines Keepers Marco Weigel ins Tor gehen musste. Weigel meinte humpelt. „Hätte ich das gewusst, dass er so gut hält, wäre ich gar nicht erst ins Tor gegangen.“ Überraschend waren sowohl Trainer Robert Fischer, als auch der Sportchef des SV 09 Arnstadt, Martin Hauswald, nicht für ihren aktuellen, sondern ihren ehemaligen Verein Rot-Weiß im Team. Im kleinen Finale siegte Wismut Aue gegen die Traditionsmannschaft Ost (DDR) 2:1 und um Platz fünf wurde Arnstadts Geschäftsführer Dominik Schneider zum Matchwinner gegen Germania Ilmenau. Er traf volley zum 1:0 für den SV 09.