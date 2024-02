Ilmenau. In der 120-Wurf-Kegel-Thüringenliga besiegen die Senioren A der SG Ilmtal Gut Holz Weida 5:1

In der 120-Wurf-Kegel-Thüringenliga besiegten die Senioren A der SG Ilmtal den SKK Gut Holz Weida mit 5:1 (2225:2148). Mit hervorragendem Spiel sicherten sich die Ilmtaler so einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, zumal die restlichen Spiele gegen Mannschaften zu spielen sind, die in der Tabelle hinter Ilmtal liegen und so doch noch der eine oder andere Sieg geholt werden sollte. Michael Siegfried begann rasant (154), konnte dies Niveau leider nicht halten und verlor sein Duell mit 1:3 (542 Holz). Daneben verlor Michael Krauße (554) nur einen Satz und glich nach seinem 2,5:1,5 nach Punkten aus. Peter Crämer (541 Holz) hatte nach 3:1 Sätzen sein Match gewonnen. Frank Muth kegelte gleichzeitig hervorragend mit Satzergebnissen zwischen 145 und 148, gewann trotzdem zwar nur zwei der vier Sätze, aber am Ende den Matchpunkt durch die höhere Gesamtkegelzahl von 588:563.