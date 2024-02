Altenburg. Um den Liga-Pokal setzen sich die Männer des SV TU Ilmenau im Finale beim VC Altenburg durch und starten nun im TVV-Pokal

Gegen den Tabellen-Zweiter in der Verbandsliga Nord, VC Altenburg, konnten die Thüringenliga-Volleyballer des SV TU Ilmenau ihren Gewinn des Thüringer Liga-Pokals verteidigen. Am Ende setzten sich die höherklassigen Ilmenauer in der Altenburger Wenzelhalle erwartungsgemäß mit 3:0 Sätzen (25:20, 25:22, 25:22) deutlich durch. Auch im Vorjahr gewannen sie gegen die Altenburger (damals 3:1) und durften als Sieger dann im TVV-Pokal spielen und dort für eine kleine Sensation sorgen.