Arnstadt. Die Handballer aus Arnstadt und Ilmenau besiegten Behringen-Sonneborn II mit 35:22. Aurel Bartsch mit zehn Treffern bester Werfer

Die Handballer der HSG Ilm-Kreis besiegten in der Regionsoberliga Behringen-Sonneborn II mit 35:22 (19:14) deutlich. Aurel Bartsch (hier flankiert von Dominic Winne) war mit zehn Treffern bester Werfer. In der Jahnsporthalle führten die Männer aus Arnstadt und Ilmenau gegen den Tabellennachbarn schnell, nach 16 Minuten bereits 13:5, und bauten nach der Pause mit jeweils fünf Toren in Folge über 24:15 (39.) und 34:20 (58.) auf 14 Treffer Vorsprung aus, ehe ein Siebenmeter der Gäste in die Schluss-Sirene den 35:22-Endstand brachte. Torwart Mario Föhr konnte sich mehrmals auszeichnen, Daniel Heim war viermal vom Punkt erfolgreich und nach vier Verletzungsausfällen fügten sich Jonah Langner, Stefan Dreher und Dominic Winne aus der Zweiten nahtlos ein. Die HSG festigte Platz drei.