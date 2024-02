Remschütz. In der Fußball-Kreisoberliga das Giehl-Team nach starker Auftaktphase mit 6:1 bei der TSG Bau Remschütz erfolgreich

Da die Remschützer in Saalfeld keine Ausweichmöglichkeit fanden, wurde in der Fußball-Kreisoberliga der tiefe Rasen am Dudelteich um Punkte durchgepflügt. Trotz der schwierigen Bedingungen legte Germania Ilmenau dort los wie die Feuerwehr und gewann am Ende sicher mit 6:1. Schon vor der Pause dominierten die Männer von Trainer Thomas Giehl das Geschehen und sorgten schnell für eine Vorentscheidung. Jorge Careaga Izaguirre brachte nach Finn-Pass sein Team in Front (9.), und Marcus Finn war auch der Ausgangspunkt beim 0:2. Seinen Heber über den Torwart nahm Chris Machts am langen Pfosten auf und vollendete aus Nahdistanz (16.). Beim dritten Ilmenauer Treffer zog Moritz Grebhan aus über 20 Metern unhaltbar ab (25.), und noch vor der Pause erlief Machts einen Rückpass auf Torwart Mösch und ließ diesem beim 4:0 keine Chance (43.). Nach Wiederbeginn erhöhte Finn mit direktem Freistoß (55.) und der eingewechselte Elias Lutherdt baute wenige Sekunden auf dem Platz, eingeleitet vom ebenfalls gerade gekommenen Hannes Kutzer aus (62.). Erst als nach drei Wechseln die Konzentration beim Spitzenreiter nachließ, gelang Oppolzer nach einer Ecke der 1:6-Ehrentreffer (78.).