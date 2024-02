Großbreitenbach. In der Fußball-Kreisoberliga unterliegt der FSV Großbreitenbach/Neustadt dem FSV Martinroda 0:3

In der Fußball-Kreisoberliga blieb Schlusslicht Großbreitenbach gegen den FSV Martinroda mit 0:3 chancenlos. Für die Gastgeber begann es mit einem Handicap, Gunnar Betz schied schon nach fünf Minuten verletzt aus. Dennoch begann der Gastgeber forsch. Stolze scheiterte erst an FSV-Keeper Klötzer (15.), dann an Blaschczok, der auf der Linie klärte (31.). Gegenüber ließ Ulke eine Kopfballchance ungenutzt (19.). Erst kurz vor der Pause erzielten die Gäste das 1:0, nachdem Sterzing für Buse auflegte (42.). Nach der Pause drückte Knöfel zum 0:2 ein (52.) und Ulke schloss nach Solo zum 0:3 ab (58.). Großbreitenbach vergab durch Finn, der an Klötzer scheiterte, den Ehrentreffer (82.).