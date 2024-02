Arnstadt. Handballverein hat Kinder und Jugendliche aus 15 Nationen. Mehr Hallenzeiten und ein Vereinsbus auf der Wunschliste.

Der Arnstädter Handball Club hat einen neuen Vorstand gewählt, sich neu aufgestellt. Alter und neuer Vereinspräsident ist Axel Goller. Sein Stellvertreter Martin Günther. Als Schatzmeister wurde Andreas Kühnel gewählt, der zudem die Aufgaben als Sponsorenbeauftragter und Pressesprecher übernimmt. Beisitzerinnen wurden Julia Vogt (Schulsportbeauftragte) und Gritt König (Beisitzerin für besondere Aufgaben). Als Jugendwart fungiert künftig Christian Pohl.

Außerdem wurde eine neue Satzung beschlossen, die nun jugendfreundlicher gestaltet ist und dass Jugendliche mit Vollendung des 14. Lebensjahres stimmberechtigt sind.

Vereinspräsident blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück

Der Vereinspräsident blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück, mahnte jedoch auch die vielen Herausforderungen, mit denen der Verein zu kämpfen hat an. So gelang es, trotz schwieriger Umstände im Jahr 2023 einen reibungslosen Spielbetrieb in allen Altersklassen durchzuführen. Vor allem im Bereich der E- und D-Jugend waren die Herausforderungen an den Verein groß, da die Spiele der Jüngsten in Turnierform durchgeführt wurden und dies organisatorisch nicht immer einfach war. Auch der Situation der viel zu knapp bemessenen Hallenzeiten und der immer mehr werdenden Kinder- und Jugendlichen im Verein muss sich der Vorstand stellen und an den entsprechenden Stellen anbringen.

In Vorbereitung des gesamten Spielbetriebes des Vereins wurde die entsprechende Anzahl an Zeitnehmern/Sekretären mit Unterstützung des THV ausgebildet. Ebenso konnten zwei Schiedsrichter über den Thüringer Handballverband ausgebildet werden. Dies zeigt deutlich, dass sich der Verein auch im Bereich der Weiterbildung engagiert und auch die hierdurch erworbenen Kenntnisse und Lizenzen erfolgreich im Spielbetrieb einsetzen kann.

Kinder und Jugendliche aus nunmehr 15 Ländern

Des Weiteren kann der Verein erfreulicherweise aktive Mitglieder aus dem Kinder- und Jugendbereich aus nunmehr 15 Nationen vorweisen. Eine große Herausforderung für den Verein stellt nach wie vor die schwierige Suche nach einem geeigneten Vereinsbus zur Beförderung der Kinder und Jugendlichen dar, um den Transport zu den Auswärtsspielen zu gewährleisten.

Vereinspräsiden Axel Goller zeigte sich jedoch auch optimistisch, was das laufende Geschäftsjahr angeht. So sind wieder viele Turniere und Veranstaltungen geplant, die der Verein teils als Veranstalter ausrichten wird, so auch einige neue Veranstaltungen, die erstmals stattfinden sollen. Hier steht man bereits im engen Kontakt mit einigen Top-Handballvereinen, um ein erstklassiges Turnier ausrichten zu können. Die Vorbereitungen hierzu laufen bereits auf Hochtouren.

´red