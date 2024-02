Arnstadt. Fußball-Oberliga-Schlusslicht nach fünf Niederlagen in Folge unter Zugzwang.

In der Fußball-Oberliga gibt es eine Premiere. Zum ersten Mal empfängt der SV 09 Arnstadt Sonnabend ab 14 Uhr den VfB Germania Halberstadt in der NOFV-Oberliga am Obertunk. Germania gehörte 12 Jahre der Regionalliga an. Derzeit stehen die Harzstädter auf dem dritten Platz in der Tabelle, sind so auch in Arnstadt Favorit. In die Rückrunde starteten sie mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage. Die Nullneuner haben letztes Wochenende bei Einheit Rudolstadt ihre fünfte Niederlage in Folge erlebt, die vierte 2024. Der SV 09 rangiert zwei Punkte hinter dem Kellertrio Motor Marienberg, FC Grimma und dem VfL Halle am Tabellenende. Ein Sieg könnte da für die Männer um Marcel Bär (rechts gegen Freitals Heidler) sehr viel bewirken.