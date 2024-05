Weimar. Im Fußball-Kreispokal der Frauen verliert der TSV 1864 mit 0:1 nach Verlängerung

Der TSV 1864 Magdala ist Abo-Finalist im Fußball-Kreispokal-Finale. Die Frauen von Trainer Pattrick Bormann standen am Maifeiertag gegen Lauscha/Neuhaus zum siebenten Mal in acht Jahren im KFA Mittelthüringen im Endspiel, verpassten jedoch ihren fünften Pokalsieg. Im Wimaria-Stadion entschied ein Freistoß in der Verlängerung durch Malz aus zwölf Metern des verkürzten Strafraums genau ins rechte Angel des Stock-Gehäuses das Finale in der 95. Spielminute. Magdala versäumte es, in der regulären Spielzeit alles klarzumachen.

rr