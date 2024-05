Weimar. Im Fußball-Kreispokal-Finale unterliegt der TSV 1863 in der Verlängerung Südthüringerinnen

Der TSV 1864 Magdala war als Seriensieger im Fußball-Kreispokal und Kreisoberliga-Spitzenreiter eigentlich Favorit im Finale gegen Lauscha/Neuhaus am Rennweg. Die Frauen von Trainer Pattrick Bormann standen am Maifeiertag gegen Lauscha/Neuhaus zum siebten Mal in acht Jahren KFA Mittelthüringen im Endspiel, verpassten jedoch ihren fünften Pokalsieg nach 2015, 2016, 2017 und 2018 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung. Ein Freistoß durch Susanne Malz aus zwölf Metern des verkürzten Strafraums landete schusstechnisch stark an der Mauer vorbei genau im rechten Angel des Stock-Gehäuses (95.). Magdala war davor bestimmend, versäumte es aber, in der regulären Spielzeit alles klarzumachen. Hier entkommt die Lauschaerin Stefanie Krebs (links) Magdalas Olivia Strick.