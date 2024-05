Blankenhain. In der Fußball-Kreisoberliga kommt die Zentgraf-Elf auf Hartplatz nur zu einem 0:0

In der Fußball-Kreisoberliga hat der FSV 1928 Gräfinau-Angstedt den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Im Nachholspiel auf staubiger roter Ziegelerde gab es für den Tabellenzweiten ein 0:0 bei Grün-Weiß Blankenhain. Vor der Pause verschenkten die Gäste die besseren Gelegenheiten, in der ruppigen zweiten Hälfte standen die Gastgeber in der Deckung felsenfest und setzten sporadisch Nadelstiche, die durchaus mit etwas Glück auch zum Sieg der Gastgeber hätten reichen können. Deren Trainer Marcel Radecker, nach seinem Krankenhausaufenthalt wieder an der Seitenlinie, war zufrieden. „Wir haben sehr gut verteidigt, nicht wirklich etwas durchgelassen und konnten auch 1:0-Sieger vom Platz gehen.“

Wahl des Platzes bleibt diskussionswürdig

Gräfinau-Angstedts Trainer Christian Zentgraf war schon enttäuscht. „Wir hatten genügend Chancen für das eine Tor, sind aber auch nur einen Punkt hinter Ilmenau. Da ist noch viel möglich. Gräfinau-Angstedt blieb zum siebenten Mal in Folge unbesiegt, hat jetzt schon 62 Punkte. Das zählt.“ Was Christian Zentgraf aber gehörig gegen den Strich ging, war die Wahl der Spielstätte. „Im Mai bei Trockenheit auf solch einem Platz zu spielen, verstehe ich nicht, auch weil ja Ausweichplätze in den Nachbarorten zur Verfügung stehen. Das bleibt schon diskussionswürdig.“ Kapitän Oliver Risch ging sogar weiter. „Auf Rasen hätten wir Blankenhain besiegt. Die Bälle sind nur so versprungen, wirklich taugliche Bedingungen waren das nicht.“

Ein frühes Tor hätte alles anders laufen lassen können. Gräfinau begann forsch. Oschmann scheiterte an Bülling (12.), dann konnte Günschmann seine scharfe Eingabe nicht verwerten (14.) und Keeper Bülling rettete sein Team auch bei Heinze-Knallern – erst mit den Fäusten (37.), dann herauslaufend mit dem Fuß (42.).

Nach der Pause auch Blankenhain mit dicken Chancen

Nach der Pause wurden die Gastgeber mutiger und nahmen Gräfinaus Keeper Kazmierczak dreimal in die Pflicht, Darwichs Heber lenkte dieser übers Tor (49.), dann parierte der Gräfinauer gegen Stephan. Doch das Meisterstück gelang ihm, als er den fulminanten 35-Meter-Schuss von Möhwald aus dem rechten Eck kratzte (72.) und in der Nachspielzeit nagelte Weichold die Kugel an die Latte (90. +1). Das waren die dicken Chancen für einen Blankenhainer Sieg.

Gräfinau wurde selbst vorn immer wieder vielbeinig und auch mit sehr viel Härte geblockt. So Risch (85.), und schon in der fünften Nachspielminute nach Oschmann-Einwurf vor das Tor auch Brückner und Risch jeweils gleich mehrfach. Es blieb beim 0:0.