Ilmenau. Fußball: Tabellenführer patzt in Teichel und der FSV nutzt dieses Mal die Chance, den Spitzenplatz in der Kreisoberliga einzunehmen

TSV Elgersburg – Schöndorfer SV 4:0 (2:0)

Souverän lösten die Gastgeber ihre Aufgabe gegen die abstiegsbedrohten Schöndorfer. Dabei kam ihnen ein schnelles Tor durch Michael Habichhorst zugute (2), der die Rand-Weimarer in dieser wichtigen Begegnung im Tabellenkeller früh in Zugzwang brachte. Mit dem Pausenpfiff praktisch eine Vorentscheidung, als das 2:0 fiel. Im Bemühen, wenigstens noch einen Punkt zu holen, öffnete Schöndorf seine Abwehr und kassierte prompt noch zwei Treffer.

TSV Bad Blankenburg – FSV Martinroda 3:1 (2:0)

Nach acht Spielen ohne Niederlage musste der FSV Martinroda mal wieder ohne Punkte eine Partie beenden. Bad Blankenburg von den spielstarken Auftritten des FSV vorgewarnt, wich auf Platz drei und auf einen recht holprigen Rasen aus. Es sollte dem Gastgeber in dieser Begegnung helfen. Schon nach drei Minuten, als Wolf einen TSV-Angriff per Tackling unterbinden konnte, wertete der Schiedsrichter als kontrollierten Rückpass auf den Torhüter. Dass der indirekt ausgeführte Freistoß dann auch noch durch ein Loch im Tornetz den Weg ins Tor fand, war doppelt bitter. Die Hinweise von der Martinrodaer Bank blieben ungehört. Trotz allem letztlich ein verdienter Erfolg der Gastgeber.

Traktor Teichel – Germania Ilmenau 2:2 (1:2)

Mit dem Remis im vorletzten Auswärtsspiel der Saison gab man nicht nur den Sieg noch aus der Hand, sondern verlor auch die Tabellenführung. Auf dem kleinen, aber recht gut bespielbaren Platz musste man letztlich dem unbändigen Einsatz und Kampf der Hausherren Tribut zollen. So ließ man sich doch zu sehr von der Gangart Teichels beeindrucken und brachte die Führung nicht ins Ziel.

Dabei begann die Partie für Ilmenau optimal: Denn bereits nach elf Minuten führten die Gäste 2:0 durch Treffer von Markus Amarell und Hannes Kutzer. In dieser Anfangsphase des Spiels hatte Teichel dem Ilmenauer Flügelspiel nicht viel entgegenzusetzen und Germania stand vor dem Treffer drei oder vier. Das sollte sich im weiteren Spielverlauf ändern, denn der Gastgeber kam immer besser ins Spiel. Und statt des dritten Gästetreffers fiel der Anschlusstreffer für die Hausherren. In der 83. Minute dann der Ausgleich durch einen Elfmeter durch Dörfler. Ilmenaus Anrennen in den verbliebenen Spielminuten brachten dann keine nennenswerten Tormöglichkeiten mehr.

Jubelnde Elgersburger beim 4:0-Sieg gegen den Schöndorfer SV. Das Team aus dem Ilmkreis hat damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. © Pavel Chatterjee

SG Großbreitenbach – FSV Gräfinau-Angstedt 1:3 (1:1)

Drei Spieltage vor dem Saisonende haben die Gäste durch den Auswärtssieg es in der eigenen Hand, den Landesklasse-Aufstieg perfekt zu machen. Allerdings bedurfte es einer Energieleistung, den Tabellenletzten in die Schranken zu weisen. Großbreitenbach ging nach einer knappen halben Stunde in Führung, verpasste es aber, das 1:0 mit in die Pause zu nehmen. Maik Zentgraf und Tom Oschmann, die beiden besten Torschützen des FSV in dieser Saison, machten dann den Sack zu und schossen die Gäste an die Tabellenspitze.

FSV Gräfenroda – FSV Ilmtal Zottelstedt 4:3 (2:1)

Gräfenroda erfüllte die Pflichtaufgabe, ohne zu glänzen. Den 0:1-Rückstand nach acht Minuten egalisierte man schnell (12.) und enteilte dann bis zur 54. Minute mit 3:1. Trepanovskis zweites Tor für Zottelstedt brachte dann wieder etwas Unruhe in das Gräfenrodaer Spiel, doch eine Viertelstunde vor Schluss hatte der Gastgeber wieder einen beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung gegen die abstiegsbedrohten Zottelstedter.

FSV Grün-Weiß Blankenhain – Wachsenburg Haarhausen 3:0 (1:0)

Die Gäste erwischten einen gebrauchten Tag, mit dem sie sich auch endgültig aus dem Kampf um die Tabellenspitze verabschieden. Blankenhain dagegen spielte befreit auf, geht es doch für die Gastgeber um nichts mehr in dieser Saison. Nach einer halben Stunde die Führung, die Haarhausen in Zugzwang brachte. Von dem Rückstand erholten sich die Gäste nicht mehr. Jetzt kann man nur noch das Zünglein an der Aufstiegsentscheidung werden, wenn man am letzten Spieltag nach Gräfinau muss.