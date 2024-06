Kirchheim. Das Fußballspiel in der 1. Kreisklasse West zwischen der heimischen Eintracht und Niederwillingen musste ausfallen.

Die Fußballer im KFA Mittelthüringen waren mit Blick auf das vergangene Wochenende und die angesagten Gewitter größtenteils mit einem blauen Auge davongekommen. Nicht so die SG Eintracht Kirchheim. Das Team aus der 1. Kreisklasse West musste das Heimspiel am Sonntag gegen Niederwillingen notgedrungen absagen.

Die Wipfra war in der Nacht zu Sonntag über die Ufer getreten und hatte den Sportplatz komplett unter Wasser gesetzt. An Fußball war nicht im Ansatz zu denken. Die Partie soll derweil am Donnerstag, 6. Juni, in Ichtershausen nachgeholt werden. Am nächsten Wochenende steht der letzte Spieltag auf dem Plan. Die Partie ist durchaus von Bedeutung für die Meisterschaft. Die Reserve des FSV Gräfinau-Angstedt gewann nämlich mit 3:2 bei der SG Herschdorf und steht nun mit zwei Zählern Vorsprung auf Rang eins. Niederwillingen braucht am Donnerstag also einen Sieg, wenn man die Tabellenführung zurückholen will. Das letzte Heimspiel am Sonntag, 9. Juni, bestreitet man dann gegen Herschdorf. Gräfinau-Angstedt spielt daheim gegen Langewiesen II.

cal