Arnstadt. Nach Landespokalsieg und DFB-Qualifikation nun noch das Kreispokal-Endspiel am Sonntag

Die Fußball-A-Junioren des SV 09 Arnstadt haben schon Unglaubliches geschafft. Die Männer von Trainer Maximilian Drößler gewannen als Kreisoberligist mit 1:0 gegen Verbandsligist ZFC Meuselwitz den Landespokal, scheiterten um den DFB-Pokal-Startplatz gegen Bundesligist FC Carl Zeiss Jena 0:4, sind Kreisoberliga-Meister und Verbandsliga-Aufsteiger und können nun noch den Kreispokal am Sonntag (14 Uhr) in Mellingen gegen den TSV Bad Blankenburg gewinnen. Um Punkte gab es ein 2:1 und einen 5:3-Sieg für die Arnstädter. Aus dem Team haben es bereits Brooklyn Menge und Anton Lvov fest in den Kader er Ersten geschafft. Darsein Gabriel und Mushir Gerkez dürften auf dem Sprung sein.

rr