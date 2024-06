Haarhausen. Wachsenburger Fußball Talente sollen mehr und mehr bei den Männern in der Kreisoberliga für Alternativen sorgen

Der Fußball-Kreisoberliga-Dritte Wachsenburg Haarhausen setzt für die neue Saison nach dem Abgang von Tarek Ben Mahmoud zum SV 09 Arnstadt weiter verstärkt auf den eigenen Nachwuchs. So rücken aus den A-Junioren besonders Matteo Schwabe, Jakob Pieshold, Julius Lehmann, Toni Lindig, Lewis Loos, Justus Hühner und Hannes Rehse ins Blickfeld. Deshalb wurden die A-Junioren trotz erfolgreichem Klassenerhalt aus der Verbandsliga genommen. „Das hat in erster Linie personelle Gründe. Zahlreiche Spieler wollen wir in den Männerteams integrieren, da rückt im Moment zu wenig nach“, so Trainer Ronald Hennemann, der mit den A-Junioren in die Kreisoberliga zurückkehrt. Nicht aufsteigen werden die C-Junioren, die Kreisoberliga-Vizemeister wurden und die Möglichkeit zum Verbandsliga-Aufstieg hatten.

