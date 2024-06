Martinroda. Fußball-Kreisoberligist startet Testspielreihe am 13. Juli gegen Struth-Helmershof

Fußball-Kreisoberligist FSV Martinroda geht mit drei Neuzugängen in die neue Saison. Das Team von Trainer Mike Eckardt hat Alexander Thiem von Grün-Weiß Plaue sowie mit Richard Schleicher (Gräfenroda/Geraberg) und Marius Tomasini (Griesheim) zwei den A-Junioren entwachsenen Spieler zurückgeholt. Zudem rückt der bereits eingesetzte Eric Möschl aus dem eigenen Nachwuchs auf.

Drei Abgänge beim FSV Martinroda

Drei Spieler verlassen den FSV. Philipp Oschmann wechselt zum Studium in den Raum Mainz, Torwart Lucas Klötzer und Milad Rajabi haben sich abgemeldet. Ein erstes Testspiel absolviert der FSV Martinroda am Sonnabend, 13. Juli (15 Uhr) gegen Thuringia Struth-Helmershof. Am Sonntag, 21. Juli (15 Uhr) ist der FC Union Erfurt II im Sportpark zu Gast, am Sonnabend, 27. Juli (15 Uhr) wird gegen den SC 06 Oberlind getestet.

rr