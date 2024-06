Haugesund. Gräfenrodaer Masters-Gewichtheber Michael Holtmann holt EM-Bronze in Norwegen

Der nächste riesige Erfolg für den SV 90 Gräfenroda bei Gewichtheber-Europameisterschaften. Nach dem Masters-Titelgewinn von Bernd Sachs in der M75 bei den Wikingern in Haugesund in Norwegen, kam am Sonnabend Michael Holtmann in der M35 bis 73 Kilogramm ebenfalls sensationell zu Masters-Bronze. Nach zwei gültigen Versuchen im Reißen zu 99 Kilogramm scheiterte er mit 101 Kilogramm, lag damit auf Platz zwei hinter dem übermächtigen Italiener Andrea Cogoni (115 kg).

Die Masters-Europameisterschaften fanden in diesem Jahr in Norwegen im Land der Wikinger statt, mit außergewöhnlichem Erfolg der beiden Thüringer Starter vom SV 90 Gräfenroda. © Wightlifting Association

Im Stoßen setzten alle fünf Konkurrenten alles auf eine Karte und legten gleich in ersten Versuch kräftig vor. Michael Holtmann startete mit 114 Kilogramm, und ließ 117 folgen, womit er den dritten Platz vor dem Franzosen Peruga mit fünf Kilo Vorsprung absicherte. Im Schlussdurchgang blieben beide erfolglos, Holtmann mit 1190 Kilogramm. Nach vorn wurde der Thüringer noch vom Italiener Paolozza verdrängt, der aus zwei Kilogramm Rückstand wuchtig noch mit 133 Kilogramm auf 29 vorbei zig, aber nicht an Europameister Cogonui (140 kg) vorbeikam.

Großer Moment bei der Siegerehrung in Norwegen. Michael Holtmann ist EM-Dritter der Masters. © Bildschirmfoto/René Holtmann

„Die ganze Familie kam in Gräfenroda zusammen, um dieses Event zu verfolgen. Wir sind richtig stolz auf Michael, dass er für eine starke Leistung verdient und wie von ihm erhofft, auch eine EM-Medaille mit nach Hause bringt“, so Vater René Holtmann, der gern auch mit nach Norwegen gekommen wäre, das aber zeitlich nicht schaffte. „Die Fahrt, mit zwei Fährüberfahrten, wäre einfach zu zeitaufwendig geworden.“ Dennoch überlegt der Vater nun im September, vielleicht mit Bruder Nico nach Finnland zu reisen, wenn der 35-jährige Michael das zweite Jahres-Highlight, mit dem Start bei der Masters-WM Anfang September im finnischen Rovaniemi in Angriff nimmt.

Aber wenn das vcielleicht doch nicht gelingen sollte, wäre daheim im großen Wohnzimmer in Gräfenroda erneut wieder viel Platz für Familie, Freunde und Mitstreiter. René Holtmann: „Als Vater und Trainer ist es für mich natürlich ganz schwer, einen solchen Wettkampf nur am Bildschirm zu verfolgen. Ich war viel nervöser als Michael in Norwegen. Er wusste, was er schaffen kann, und das hat er richtig gut umgesetzt. Ich bin einfach nur stolz auf ihn.“