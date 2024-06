Erfurt. Bei der Landesmeisterschaft Bögen ohne Visier räumt der OSV kräftig ab

Bei der Thüringer Landesmeisterschaft Bögen ohne Visier konnten die Bogenschützen des Osthäuser SV in Erfurt insgesamt sieben Titel und zweimal Silber holen. So gewann Mia Klinger mit dem Langbogen der U15 (879 Ringe), sowie mit dem Jagdbogen Oskar Lambrecht (U10/481), Ludwig Bähr (U12/320) ringgleich vor dem in der Feinwertung geschlagenen Teamkollegen Johannes Braun, Eva Kellner (U12/418), Cecilia Werner (U18/283), Marcus Klinger (Herren/810) und Thekla Klütsch (Ü65/1062). Mit dem Blankbogen wurde Laura Greßler bei den Damen mit 878 Ringen hinter der Geraerin Schumann Zweite.

rr