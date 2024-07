Arnstadt. Wer gewinnt im Herbst bei der zweiten Auflage der Sportlerwahl

Nach der erfolgreichen Premiere am 20. Oktober in Martinroda suchen Kreissportbund und das Landratsamt wieder die Sportler des Jahres im Ilm-Kreis. Die 184 Sportvereine des Kreises wurden aufgefordert, Vorschläge für 2023/24 bis zum 12. August beim KSB einzureichen. Eine Jury wählt die Kandidaten aus, die Abstimmung wird per Internet-Voting für jeden möglich sein. Im letzten Jahr hatten Rennrodlerin Antonia Pietschmann, Badminton-Ass Florian Otto und die Handballerinnen des Arnstädter HC gewonnen. Werden es diesmal vielleicht Sina Otto (Badminton), der JEM-Teilnehmer Marc Pfeifer (Gewichtheben) oder die Landespokal-Sensationssieger vom SV 09 Arnstadt U19 (Fußball)?

JEM-Teilnehmer Marc Pfeiffer vom SV 90 Gräfenroda. © René Röder