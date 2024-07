Die Hoffnungsträger des SV 90 Gräfenroda. Während Marc Pfeiffer (links) gerade bei der Jugend-Europameisterschaft in Thessaloniki als Zehnter seine internationale Premiere feierte, gewann Lotta Frank gerade in Lochen in Österreich beim hochkarätigen Junior Battle, dem wohl größten Nachwuchs-Turnier Europas. Die fast 16-Jährige soll in der kommenden Saison ihr Debüt in der 2. Bundesliga geben. © René Röder