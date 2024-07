Arnstadt. SV 09 Arnstadt in Gotha, Gräfinau-Angstedt übt gegen Suhl

Erste Testspiele wird es am Wochenende für die Fußball-Teams aus dem Ilm-Kreis geben. Während Thüringenenligist SV 09 Arnstadt am Sonnabend bereits um 11 Uhr im Volkspark-Stadion in Gotha beim Wacker Gotha testete, empfängt die SpVgg Geratal ab 13 Uhr daheim in Geraberg den Herpfer SV. Landesklässler FSV 1928 Gräfinau-Angstedt hat Sonntag um 15 Uhr den 1. Suhler SV zu Gast und auch Kreisoberliga-Vizemeister Germania Ilmenau testet, Sonnabend, 15 Uhr in der Grubenstraße beim FC Nord in Erfurt.

rr