Arnstadt. Regionsoberligist eröffnet am 14. September in die neue Punktspiel-Serie

Die Handball-Männer der HSG Ilm-Kreis starten in der Regionsoberliga-Staffel 2 mit einem Heimspiel am 14. September in die neue Saison. Erster Gegner ist dann 19.30 Uhr der ESV Lok Meiningen. Das erste Auswärtsspiel führt die Männer der Trainer Michael Hüttner und Jens Rocktäschel dann nach Erfurt in die Riethsporthalle am 21. September (16 Uhr) zu den Wölfen II. Erstmals in der Jahnsporthalle in Arnstadt spielt der Vorjahresdritte HSG Ilm-Kreis dann am 19. Oktober (19.30 Uhr) gegen Petkus Wutha-Farnroda, wo nach der fünfwöchigen Weihnachts- und Jahreswechselpause, dann am 11. Januar 2025 der Jahresstart erfolgt. Abgeschlossen wird die Saison am 10. Mai in Breitungen bei der HSG Werratal 05 II. Vier Spiele der Spielgemeinschaft finden in Ilmenau statt, fünf in Arnstadt.

rr