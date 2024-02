Sondershausen. Ausruhen ist nicht mehr: Die Fußballer aus Sondershausen haben den FC Saalfeld zu Gast und sind sofort zum Punkten gezwungen.

Ein langsames Herantasten ans Punktspieljahr 2024 wird es für die Fußballer des BSV Eintracht Sondershausen nicht geben. Dafür ist das Auftaktprogramm in der Thüringenliga zu wichtig. Die Schützlinge des Trainerduos Axel Duft und Riccardo Nieke haben es in den kommenden drei Wochen mit vier Kontrahenten zu tun, die allesamt mit in der Verlosung sind, wenn es um Abstiegskampf und Klassenerhalt geht. So haben Saalfeld, 1. FC Eichsfeld, Schweina und Mühlhausen alle das gleiche Vorhaben und Punkte leichtfertig herschenken wird davon wohl niemand.