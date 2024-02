Artern. Der VfB Artern ist am Sonntag beim SV Büßleben gefordert

„Wir waren schon am vergangenen Samstag bereit und hatten voll Bock. Es hat aber leider nicht sollen sein und der Wettergott hat nicht mitgespielt. Ich habe dann einen kleinen Spannungsabfall gemerkt, was nicht sonderlich förderlich ist. Zumal wir einen sehr guten Kader und volle Kapelle gehabt hätten“, sagte Patrick Gonnermann. Der Trainer vom Landesklässler VfB Artern hätte gerne schon das erste Pflichtspiel absolviert, was aber aufgrund des anhaltenden Regens nicht möglich war. So musste die Partie gegen den FSV Kölleda erneut abgesagt werden.