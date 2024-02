Wiehe. Die Volleyballerinnen beider Teams schenkten sich nichts. Am Ende aber gewann Greußen 3:0.

Wiehes Volleyballerinnen waren im Januar an drei aufeinander folgenden Wochenenden in der Bezirksliga stark gefordert. Nur in einem der sechs Spiele gegen Erfurt, Weimar und Gotha kassierten die Damen vom SV Rot-Weiß Wiehe eine Niederlage und holten sich insgesamt 14 wichtige Tabellenpunkte. Damit halten sie aktuell Platz sechs von zwölf Mannschaften.

Das jedoch am größten erwartete Spiel war zu Ferienbeginn das Derby gegen den MTV 1861 Greußen. Zudem ging es an dem Spieltag noch gegen den bisher ungeschlagenen Liga-Favoriten SVV Weimar II auf heimischem Boden in der Regelschul-Turnhalle Roßleben. Wie zu erwarten, gab es im Duell der beiden Kyffhäuserkreis-Mannschaften einen wahren Netzkrimi. Als Greußen im ersten Satz bei 24:18 schon zum finalen Schlag ausholen wollte, brachte Wiehes talentierter 18-jähriger Neuzugang Lily Krüger mit einer Aufschlagserie ihr Team wieder ins Spiel, sodass die Gastgeberinnen sich Punkt für Punkt zum Ausgleich herankämpfen konnten. Erst mit 27:25 gelang Greußen dann doch noch der Satzgewinn. In der Folge ging es nicht weniger heiß her, die langen Ballwechsel wirkten auf beiden Seiten extrem kräftezehrend. Erst beim Stand 28:26 ertönte der Schlusspfiff zugunsten der Gäste. Enttäuschend verlief dann der dritte Satz, in dem Wiehe sich nicht mehr aufrappeln konnte und am Ende mit 13:25 aufgeben musste.

Gegen Favoriten gleich den ersten Satz gewonnen

Umso überraschender kam in der zweiten Begegnung des Tages der erste Satzgewinn für Wiehe – ausgerechnet gegen den Tabellenprimus aus Weimar mit 25:20. Einen starken Auftritt zeigte hier Juliane Bunk, die nach langer Spielpause in Elternzeit aufs Spielfeld zurückgekehrt war. Gern hätten die Wieheschen das Niveau gehalten, verloren aber von Satz zu Satz das Selbstbewusstsein und am Ende auch ein wenig Teamgeist, sodass die Folgesätze mit 23:25, 21:25 und 18:25 letztlich verloren gingen.

Auch Greußens Damen kämpften verbissen gegen den Favoriten, mussten sich jedoch ebenso 1:3 Weimar geschlagen geben (22:25, 16:25, 25:17, 16:25).

Während Greußen weitere acht Spiele bis zum Saisonende zu bewältigen hat, fehlen Wiehes Damen nur noch drei Begegnungen. So steht für die Rankestädterinnen das bisher nicht terminierte Nachholspiel gegen die Volley Juniors Thüringen III an. Und zum Höhepunkt am 23.03.2024 gibt es die letzte Rückrunde gegen den MTV 1861 Greußen e.V. und SWE Volley-Team III.