Sondershausen. In der Fußball-Thüringenliga unterliegt Sondershausen dem FC Saalfeld mit 0:2 – die Offensive bleibt erneut harmlos.

Das war natürlich nicht das erhoffte Startsignal für eine beginnende Aufholjagd des BSV Eintracht Sondershausen für die noch ausstehenden 16 Begegnungen. Im Knaller in der unteren Tabellenregion unterlagen die Jungs vom Trainergespann Axel Duft und Riccardo Nieke dem FC Saalfeld mit 0:2. So negativ wie das alte Spieljahr mit der Heimpleite gegen den FSV Schleiz (1:3) endete, ging es nun drei Monate später mit dem wichtigen Auftakt in der Thüringenliga in 2024 weiter.