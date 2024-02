Sondershausen. Der Kyffhäuser Kreissportbund ruft zur Sportlerwahl 2024 auf, die am 19. April stattfinden wird

Die besten sportlichen Leistungen aus dem Jahre 2023 sollen gekürt werden. So ruft der Kyffhäuser Kreissportbund (KSB) auf, weitere Vorschläge einzureichen für die Sportlerwahl und den Ehrenamtstag des Sports im Kyffhäuserkreis. Die Gala wird am 19. April im Burghof des Kyffhäusers stattfinden. Die Sportlerwahl findet in sechs Kategorien statt. Bei den Erwachsenen: Sportlerin, Sportler, Mannschaft; und beim Nachwuchs: Sportlerin, Sportler, Mannschaft. Die Kandidatenvorschläge können noch bis 29. Februar bei KSB eingereicht werden. Auch wenn Einzelsportler und Mannschaften im Vorjahr schon dabei waren, ist es möglich, an der Wahl teilzunehmen. Teilnahmebedingung ist aber die Zugehörigkeit in einem Verein im Kyffhäuserkreis. Außerdem: Einzelsportler mit Hauptwohnsitz im Kyffhäuserkreis, deren Sport sie aber außerhalb ausüben, können ebenfalls teilnehmen. Anders bei den Mannschaften, diese müssen im Kreis organisiert sein.