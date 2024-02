Artern. Der VfB ist am Samstag beim FC Erfurt Nord gefordert. Das Büßleben-Spiel wurde offen ausgewertet

Ein kurioser Jahresauftakt liegt hinter den Landesklasse-Fußballern des VfB Artern. Nach drei Minuten in Büßleben 2:0 geführt, zwei Minuten später gar die Chance aufs 3:0 - und dann 2:4 verloren. Das hat sich Trainer Patrick Gonnermann anders vorgestellt. Nun geht es wieder in die Landeshauptstadt. Die Arterner sind am Samstag ab 14 Uhr beim FC Erfurt Nord zu Gast. Eine vermeintlich noch härtere Nuss, die es zu knacken gilt.