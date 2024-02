Sondershausen. 0:3 verliert Sondershausen gegen den 1. FC Eichsfeld. So deutlich war der Unterschied jedoch nicht.

Es war sicher kein reines Vergnügen, bei Kälte und arktischem Wind den beiden Teams an diesem Nachmittag auf dem Kunstrasenplatz am Göldner zuzuschauen. Für beide Thüringenligisten ging es um viel: Schlusslicht Eintracht wollte unbedingt punkten und die Gäste vom 1. FC Eichsfeld wollten nicht in den Abstiegsstrudel hineinrutschen. Zumindest den Gästen vom 1. FC Eichsfeld gelang das überzeugend, ein 3:0 (0:0) in Sondershausen war keine Selbstverständlichkeit.

Anfang gehört klar den Gästen

Doch von Beginn an drängte der FC Eichsfeld auf die frühe Führung. Einen Knaller von Max Dietrich in der achten Minute konnte Hannes Byrenheid nur nach vorn prallen lassen, doch den Nachschuss jagte Niklas Engelhardt an die Latte. Der etatmäßige Innenverteidiger Engelhardt wurde von Trainer Dennis Erkner auf die Centerposition gestellt, wo der lange Kopfballspezialist auf ungewohnter Position überzeugen konnte. Kurz nach der Doppelchance verzog Max Dietrich per Kopf nur knapp.

Eine Kopfballablage von Nils Pichinot verzog Engelhardt über das Gehäuse. In der 25. Minute der bis dahin schönste Angriff der Gäste. Eric Seises Eingabe knallte Pichinot per Direktabnahme an die Latte. Doch trotz der klaren Möglichkeiten, es stand immer noch 0:0. Und bei aller Dominanz der Gäste, der Druck der Eichsfelder ließ nach. Die Gastgeber standen nun stabiler und ließen bis zur Pause kaum noch etwas zu. Offensiv allerdings agierte Eintracht völlig harmlos und ohne eine echte Möglichkeit. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Wechsel wird Eintracht mutiger

Nach der Pause kam nicht nur die Sonne heraus, auch die Eintracht wurde etwas mutiger. Einige gute Angriffe gelangen den Schützlingen von Axel Duft nun, auch wenn echte Torgefahr kaum entstand. Die Gäste mussten noch mehr tun, das Spiel hatte sich trotz klarer Feldüberlegenheit der Eichsfelder inzwischen auf ein 0:0 eingependelt, zumal Byrenheid in großem Stil gegen Pichinot aus Nahdistanz parierte.

Doch die Geduld der Gäste wurde noch belohnt. Eine klasse Kombination über Pichinot und M. Dietrich veredelte Engelhardt zum 0:1 (68.). Der Aushilfsmittelstürmer traf sechs Minuten später erneut. Technisch gekonnt bugsierte er die Kugel zum 0:2 ins Tor. Damit war das Spiel gelaufen. Der eingewechselte Elijah Portnoy traf in der Schlussphase auf Pass von Aurelian Rink zum 0:3 (83.).

Die Stimmen zum Spiel

Eichsfelds Trainer Dennis Erkner zeigte sich mit der Leistung seines Teams zufrieden. „Wir haben Geduld bewiesen und konnten unsere Überlegenheit am Ende auch in Tore ummünzen. Langsam findet sich unser Team, die Mischung zwischen ganz jungen Spielern und einigen Routiniers findet immer besser zusammen, das brauchte einfach Zeit.“

Sonderhausens Trainer Axel Duft wollte seinem Team keinen Vorwurf machen. „Wir haben uns lange gegen den großen Druck gewehrt. Nach der Pause kamen wir besser in die Partie und spielten aktiver nach vorn, doch genau in dieser Phase gerieten wir in Rückstand. Schade, aber Spieler von der Klasse wie Pichinot oder Engelhardt haben wir derzeit nicht, dennoch haben wir kämpferisch lange dagegengehalten, sodass sogar ein Unentschieden in Reichweite lag. Der Sieg der Gäste war natürlich verdient.“