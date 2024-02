Erfurt/Artern. Der VfB verliert wohl historisch hoch. 0:11 beim FC Erfurt Nord lässt viele Fragen offen.

Es gibt so Fußballtage, die will man gar nicht erleben. Schon gar nicht nochmal daran denken und analysieren. Einen solchen erlebten die Fußballer des VfB Artern am Samstag bei ihrem Gastspiel beim Ex-Thüringenligisten FC Erfurt Nord. Nach einem 90-minütigen Fußball-Debakel stand eine 0:11-Klatsche zu Buche. Die knapp 80 Zuschauer an der Grubenstraße trauten ihren Augen nicht, weil die Nordler schon nach einer Viertelstunde beim 4:0 alles klargemacht hatten (2./7./9./16.).

„Das war wie ein Gewitter, was über uns hereinbrach, die Gastgeber waren handlungsschneller und wir zu behäbig“, fand Arterns Trainer Patrick Gonnermann kaum die richtigen Worte. Seine Jungs erholten sich auch bis zur Pause nicht, bis dahin musste Keeper Robin Schmidt schon sechsmal den Ball aus dem Kasten holen. Die hängenden Köpfe in der Kabine konnte der VfB-Coach auch nicht wieder aufrichten. Die Erfurter ließen in ihrem Engagement nicht nach, und so nahm das Unheil weiter seinen Lauf.

Unreifer Auftritt auch im zweiten Durchgang

„Wir hatten uns vorgenommen, dann mit Mann und Maus den eigenen Kasten zu verteidigen, um nicht noch mehr Tore zu bekommen, aber es gelang uns in keiner Phase. Wir waren in den Zweikämpfen immer zwei Schritte zu spät“, so Gonnermann nach der Lehrvorführung der Platzherren. „Wir sind richtig unreif aufgetreten. Auch nach dem fünften Tor wollten wir verspielt selbst das 1:5 machen, anstatt nur ,schmutzig‘ Defensivarbeit zu verrichten“, vermisste der Trainer ein Umdenken bei seiner jungen Truppe. So liefen die Arterner Kicker in eine 0:11- Pleite.

„Ich hatte zur Pause an die Ehre appelliert und darauf verwiesen, sich für die mitgereisten Fans zu zerreißen. Verlieren kann man, aber so? Ich kann mich nur bei unseren 30 Fans entschuldigen, die uns nach Erfurt begleitet haben. Vielleicht hat mich das Team auch missverstanden oder ich habe es im Vorfeld nicht eindeutig rübergebracht“, stellte sich Patrick Gonnermann vor die Mannschaft.