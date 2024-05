Sondershausen/Nordhausen. Auch im Tennis wird aus den Kreisen Nordhausen und Kyffhäuser gespielt.

Letztes Spiel für die Handballer

Die Landesliga-Handballer des Nordhäuser SV sind am Samstag zum Saisonabschluss bei der Zweiten des SV Goldbach/Hochheim (15.30 Uhr) gefordert. Dann ist es das wahrlich das letzte Spiel für Marcel Effenberger Kiel. Gewinnt Aufsteiger Saalfeld gegen Apolda II ist für Nordhausen im Falle eines Erfolges sogar noch Platz vier drin.

Noch sechs Spiele in der Kreisoberliga

Lösbare Aufgaben haben die Topteams in der Fußball-Kreisoberliga am Wochenende. Tabellenführer SV Blau-Weiß Greußen hat am Samstag, 15 Uhr, den Drittletzten SpG Bielen zu Gast. Der Zweite Glückauf Bleicherode hat am Samstag, 15 Uhr, den Vorletzten Roßleben zu Gast. Der Vierte LSG Oberheldrungen reist zum Letzten (Sa., 15 Uhr) SVV Udersleben und kann sich weiter festsetzen. Die LSG Großwechsungen als Dritter hingegen muss am Sonntag (14 Uhr) gegen den Siebten aus Herrmannsacker eine Topleistung abliefern.

Tennisteams auswärts dran

Die Herren55 des TC Schwarz-Gelb Nordhausen sind in der Oberliga am Samstag (13 Uhr) zum Auftakt beim TC Erfurt gefordert. Auch die Frauen aus Oberheldrungen müssen in der Fremde antreten. In der Verbandsliga sind sie am Sonntag (10 Uhr) beim weit entfernten TC Langewiesen gefordert.

Leistungsvergleich gegen Rot-Weiß Erfurt

Auf dem Sondershäuser Göldner war die U10 vom FC Rot-Weiß Erfurt zu Gast, um einen Leistungsvergleich mit den Trainingsjüngsten des TFV-Stützpunktes zu absolvieren. Vor allem ging es um die Anwendung der erarbeiteten Themen, wie Passspiel, Dribblings und die Ballannahme sowie -mitnahme unter hohem Gegnerdruck. Nach 70 intensiven Minuten, wobei darunter Kinder aus Ebeleben, Bielen, Nordhausen, Sondershausen, Görsbach, Auleben und Werther etwa 50 Minuten spielten, ging es ausgepowert nach Hause.