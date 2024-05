Greußen. In der Fußball-Kreisoberliga weiß keiner so recht, wer aufsteigt, wer verzichtet. Wir beleuchten die ersten vier Teams, die infrage kommen würden.

Es bleibt spannend in der Fußball-Kreisoberliga Nordthüringen. Die Spitze ist nach den jüngsten Ergebnissen wieder ein Stück zusammengerückt. Greußen spielte im Topspiel gegen die LSG Oberheldrungen 1:1, und Bleicherode gewann gegen Eintracht Sondershausen II klar mit 5:0. Auch die LSG Großwechsungen setzte beim 6:0 gegen den SV Lipprechterode ein Ausrufezeichen. Die zentrale Frage ist aber: Wer steigt auf? Diese kann aktuell nicht zweifelsfrei beantwortet werden. Wir beleuchten die ersten Vier, die infrage kommen.

Die besten Karten hat der SV Blau-Weiß Greußen, der vier Punkte Vorsprung auf Bleicherode hat. Aber so richtig äußern will sich in der Salamistadt niemand. Der Kader sei zu alt, der Gang in die Landesklasse wird infrage gestellt, Teile der Mannschaft wollen nicht. Selbst im Meisterfall wird über einen Verzicht nachgedacht. In dem Falle wird auf Greußen gar eine Geldstrafe zukommen. Sollte dies eintreffen, und nur dann, hätten die anderen drei Teams dahinter die Möglichkeit zum Aufstieg.

Glückauf Bleicherode würde die größte Geschichte schreiben. Als Aufsteiger in die Kreisoberliga hat das Team von René Runde auch am drittletzten Spieltag die Möglichkeit für den Durchmarsch. „Ja, wir haben für die Landesklasse gemeldet. Aber aufsteigen werden wir wirklich nur, wenn wir Erster werden, als Meister. Als Zweiter oder Dritter werden wir nicht aufsteigen“, sagte Runde zuletzt klar und entschlossen.

Der Dritte Großwechsungen sieht es ähnlich, wenn nicht sogar genauso. Nur im Falle der Meisterschaft würde das Team von René Facius und Nico Kaspersky aufsteigen. „Wir würden hochgehen, doch dafür müsste alles passen. Für uns ist es recht unwahrscheinlich. Von daher gehen wir nicht davon aus, dass wir aufsteigen werden“, sagte Kaspersky, der mit Facius sein Engagement in Großwechsungen beenden wird. „Das war ohnehin nur eine Übergangslösung. Von daher ist das nicht überraschend. Da geht‘s wieder in die Fußballrente“, lachte Kaspersky.

Der Vierte im Bunde, Oberheldrungen, hat noch Chancen auf die Meisterschaft, auch wenn diese sehr gering sind. Neun Punkte Rückstand sind es, bei noch neun zu vergebenden Punkten muss alles passen und die Spiele ebenso hoch gewonnen werden. Aber Oberheldrungen hat signalisiert, falls ihr Hut noch im Ring liegen sollte, über einen möglichen Aufstieg nachzudenken. „Wenn wir am Ende wie Stand jetzt 4. werden, müssen wir intern beraten. Dann würden wir ja doch noch infrage kommen“, sagte Spieler und Vorstandsmitglied Christopher Plischka.