Bad Frankenhausen. Mit Justin Helbing aus Leimbach und Paul Friedemann aus Gispersleben wächst der Kader des künftigen Aufsteigers.

Nachdem feststeht, dass Bad Frankenhausen in der kommenden Saison die einzige Mannschaft aus dem Kyffhäuserkreis ist, die in Thüringens höchster Spielklasse Fußball spielen wird, tüfteln die Kurstädter eifrig am neuen Kader und sind auf dem Transfermarkt bereits sehr aktiv. Zwei weitere Spieler haben die Blau-Weißen nun verpflichtet.

Nachdem vor zwei Wochen bereits Jerome Riedel verpflichtet wurde, schließt sich nun Justin Helbing von der SG Leimbach den Frankenhäusern an. „Justin ist im Nordthüringer Raum einer der besten Offensivspieler, den ich kenne. Ich freue mich sehr, dass der Transfer zustande kam und er uns in der Thüringenliga zur Verfügung stehen wird“, so Marcus Bödger, Co-Trainer der Frankenhäuser.

Der Angreifer kommt in dieser Saison in 22 Spielen bereits auf 30 Tore. Damit führt er die Torschützenliste der Kreisoberliga an. Dass diese Treffsicherheit kein Zufall ist, brachte er bereits in den vorherigen Spielzeiten zum Ausdruck. In Bad Frankenhausen wird der 25-jährige Rechtsfuß die Rückennummer 31 tragen. „Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe, dass wir alle Ziele gemeinsam erreichen werden.“

Paul Friedemann in seinem neuen Trikot. © Julia Ritter

Auch Neuzugang Nummer drei ist fix. Mit Paul Friedemann begrüßt der künftige Aufsteiger in der kommenden Saison einen 18-jährigen Innenverteidiger. Der Linksfuß wechselt von Ligakonkurrent Gispersleben in die Kurstadt und wird den Schritt mit der ersten Männermannschaft in die Thüringenliga gehen.

„Paul ist jung, gut ausgebildet und hat uns voll und ganz überzeugt. Wir freuen uns, dass er sich unserer Mannschaft anschließt“, sagte Julia Ritter, Sportliche Leiterin des Noch-Landesklässlers.

In Gispersleben kommt Friedemann derzeit auf 22 Einsätze sowie sechs weitere Partien in der aktuellen A-Jugend-Mannschaft des Vereins, hier neben einer Vorlage auch zu vier eigenen Treffern. „Ich bin extrem froh über die Chance, die mir der Verein bietet. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der Verein seine Ziele in der kommenden Saison erreicht und dass ich selbst ein wichtiger Teil der Mannschaft sein kann. Mir wird die perfekte Plattform geboten, um mich spielerisch, aber auch physisch weiterzuentwickeln“, erklärte der junge Spieler.

Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Frankenhäuser wieder zurück in die Erfolgsspur. Dass das am Sonntag, 2. Juni (15 Uhr), beim SC Großengottern aber alles andere als leicht wird, wissen die Frankenhäuser.