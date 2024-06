Sondershausen. In der heimischen Dreifelderhalle werden zudem die Frauen der BRSG Kyffhäuser starke Zweite. Nun geht es im September weiter

Einen großen Erfolg durften die Bossler der BRSG Kyffhäuser aus Sondershausen am Wochenende feiern. In der Endrunde der Landesmeisterschaft im Bosseln holten sich die Sondershäuser den Titel. Bei den Frauen wurden die Gastgeber Vizemeister.

Durch den Fachwart für Bosseln der BRSG Kyffhäuser, Karl-Heinz Schmid, wurden die Grüße der Landrätin Antje Hochwind-Schneider, dem Präsidenten des Thüringer Behinderten- und Rehasportverbandes (TBRSV), Volker Stietzel und dem Vorsitzenden der BRSG Kyffhäuser, Torsten Kawaletz, allen Sportlerinnen und Sportlern überbracht, da sie wegen Terminkollision nicht persönlich an der Eröffnung teilnehmen konnten. Einen Gast aber durften alle am Ende noch begrüßen.

Danach ging es los. Konzentriert und fokussiert gingen alle ans Werk und spielten in der dritten und letzten Runde im Hin- und Rückspiel ihre Meister aus. Pünktlich zur Siegerehrung war auch TBRSV-Präsident Volker Stietzel am Start und konnte mit Schmid die Siegerehrungen durchführen, was die Protagonisten hoch einschätzten.

Den Tagessieg holten sich in dieser dritten Spielrunde die Damen von Hochsprung mit Musik Arnstadt mit zwölf Spielpunkten. Die Herren von Hochsprung mit Musik Arnstadt erreichten ungeschlagen mit 16 Punkten ebenfalls den ersten Platz.

Arnstadt setzt sich bei den Frauen durch

In der Gesamtwertung erreichten die Damen aus Arnstadt mit 29 Spielpunkten den ersten Platz und sind somit Thüringer Meisterinnen im Bosseln 2024. Den zweiten Rang erkämpften sich die Damen von der BRSG Kyffhäuser mit 20 Spielpunkten. Platz drei schafften die Damen von SV Pädagogik Hildburghausen mit 16 Punkten. Platz vier ging an RSB Elxleben mit fünf Zählern. Die Frauen aus Elxleben konnten die zweite und dritte Spielrunde durch eine schwere Krankheit einer Mitspielerin nicht antreten.

Die Bosslerinnen der BRSG Kyffhäuser. © Karl-Heinz Schmid

Sondershausens Zweite holt Platz drei

Bei den Herren erreichte in der Gesamtwertung die erste Mannschaft des BRSG Kyffhäuser mit 40 Spielpunkten den ersten Platz und somit den Titel Thüringer Meister 2024. Zweiter wurde mit fünf Punkten Rückstand Arnstadt. Noch mit aufs Treppchen schaffte es die zweite Mannschaft aus Sondershausen (27 Punkte).

Die beiden Titelträger, Arnstadt bei den Frauen und Sondershausen bei den Männern, haben sich damit für die deutschen Meisterschaften am 6. und 7. September in Nordwalde in Nordrhein-Westfalen qualifiziert.