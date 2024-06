Walschleben. Mit dem 3:3 in Walschleben holen die Gastgeber gar noch den Vizemeistertitel. Beide Mannschaften treffen sich höchstwahrscheinlich auf des Deutschen liebster Insel wieder

Mit einem lockeren und am Ende mit für Bad Frankenhausen wenig Aussagekraft behafteten 3:3 beendeten die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Weiß die Saison und steigen in die Thüringenliga auf. Die Frankenhäuser gingen durch einen Doppelpack von Tschierschwitz in Führung. Walschleben blieb aber dran, Lukas Gerke köpfte zum 1:2 ein. Beim 1:3 per unglücklichem Pressschlag sah es wieder nach einem Auswärtssieg aus. Doch Walschleben schlug noch zweimal zu.

Direkt nach dem Spiel ging es für die Frankenhäuser nach Nürnberg zum Flughafen. Auf Mallorca wird die Meisterschaft gefeiert. „Das haben sich die Jungs verdient“, sagte Trainer Alexander Ludwig, der seinen Spielern nun knapp drei Wochen freigibt. „Dann geht die Vorbereitung schon wieder los. Eine wirklich große Pause haben wir nicht. Von daher sollen sie mal machen, das passt schon alles“, meinte Ludwig, der den Trip auf die Insel nicht mit antrat.

Walschleben schafft durch das Remis den Vizemeistertitel und fährt wie der Meister nach Mallorca, um diese so erfolgreiche Saison gebührend auszuwerten. Die Chance ist groß, dass man sich dort trifft und zusammen feiert. Ein Erfolg, den man am Rande Erfurts in der Form nicht gedacht hätte, wie es auch Trainer Steffen Ehrich sagte: „Das ist so eine klasse Situation. Wer hätte das für möglich gehalten. Nun dürfen die Jungs feiern. Das haben sie sich einfach verdient.“ Das tun sie, denn in den frühen Morgenstunden geht es mit dem Flieger nach Mallorca. Für Tino Gerke war es zudem ein Abschiedsspiel. Er beendet seine Karriere, passend war es am Sonntag sein 500. Spiel.

Direkt nach Wiederanpfiff war es nochmal Gerke, der den einen so wichtigen Punkt für Walschleben Realität werden ließ. Danach plätscherte die Partie dahin, wohlwissend für alle, dass bald der Flieger nach Mallorca geht.