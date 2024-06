Nordhausen. Beim Nordhäuser SV wurde traditionell die abgelaufene Saison ausgewertet und das Ehrenamt gewürdigt. Ein Nachwuchsspieler geht nach Jena in die Jugendbundesliga.

Eine schöne Tradition ist bei den Handballern des Nordhäuser SV, die am Ende eines jeden Spieljahres stattfindende Siegerehrung. Am Freitag läuteten drei Gongschläge diese als letzte Veranstaltung der Saison 2023/24 in der Ballspielhalle ein. Was folgte, erstaunte Groß und Klein gleichermaßen. Den Auftakt blieb dem Vereinsvorsitzenden Philip Heiser und Handballurgestein Alfons Jarmuszewski vorbehalten. Sie sahen gleich auf zwei Großbildleinwänden das runderneuerte NSV-Handball-Logo.

Ehrenamt mit großem Beifall gewürdigt

Unter großem Beifall wurde den Ehrenamtlichen auf und neben dem Spielfeld gedankt. Ohne die vielen fleißigen Hände der Übungsleiter, Betreuer, Schiedsrichter, Zeugwart, Jugendwarte, Männer- und Frauenwart, Zeitnehmer und Sekretäre, den Wischern, der Geschäftsstelle, dem Thekenteam und viele mehr wie die nimmermüden Eltern könnte der Sport nicht funktionieren.

Auch die Frauen- und Nachwuchsteams erzielten starke Ergebnisse. © Christoph Keil

Beim „Faktencheck“ lag so mancher weit daneben. Insgesamt erspielten die Teams des NSV in 477 offiziellen Punkt- und Pokalspielen 4846 Treffer. Die Quote der Gegentreffer hingegen lag nur bei 4058. Einfahren konnten sie damit 598:356 Punkte, bei offiziellen Begegnungen. Die Anzahl der absolvierten Spiele in der Gesamtheit liegt bei 813. Eine stolze Bilanz.

Nordhausen Spitze im Zuschauerranking

Weitere Zahlen untermauern diese. Die Männer holten sich mit einem Schnitt von rund 220 Zuschauern pro Spiel die Ligakrone in dieser Kategorie. Auch die Frauen belegten hier Platz 1 und überflügelten ebenfalls Teams der Oberliga. Sogar eine Jugendmannschaft zeigte, wie es geht. Die männliche Jugend B holte sich mit einem Zuschauerschnitt von 114 im Pokal, dieser wird wie Ligaspiele ausgetragen, mit weitem Abstand Platz 1. Gleich fünfmal konnte der Verein den „Golden Handball“ für den besten Torschützen/innen der jeweiligen Liga verleihen.

Männerteam hat neuen Trainer

Für Ihre Unterstützung bedankte sich die Abteilungsleitung Handball bei Katharina und Marcus Dohmann. Danach galt der Dank Christian Gase. Er hatte in den zurückliegenden Monaten die Männer geführt und die Frauenmannschaft mit begleitet. Beides mit Erfolg. Er übergibt den Staffelstab bei den Männern an Marcel Effenberger-Kiel als Haupttrainer. Gase wird dem Verein erhalten bleiben.

Die B-Jugend spielte eine sehr starke Saison. © Christoph Keil

Ein wenig wehmütig wurde es bei der männlichen Jugend C. Da Nordhausen ein Ausbildungsverein ist und bleiben wird, verlassen zwangsläufig einige Talente den NSV. Verabschiedet wurde Louis Körber. Sein Weg führt zur Sportschule nach Jena und in die Jugendbundesliga.

Einen würdigen Abschluss fand die Veranstaltung mit der Ehrung der Damen, die sich den Aufstieg in die Oberliga erspielten. Sie bildeten mit den Männern der Landesligamannschaft, ebenfalls traditionell, den Abschluss.