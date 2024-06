Sondershausen. Bereits zum zweiten Mal wird es bei der Eintracht keine dritte Mannschaft mehr geben.

Nun ist es also Gewissheit. Schweren Herzens hat sich Eintracht Sondershausen dazu entschieden, die dritte Mannschaft aus dem Spielbetrieb wieder abzumelden. Dies teilte der Verein dem Nordthüringer Fußballausschuss (NTKFA) form- und fristgerecht mit. Somit nimmt dieses Team nicht mehr in der Spielzeit 2024/25 am Spielbetrieb teil.

Die dritte Mannschaft spielte in der Kreisliga und konnte sich dort in den letzten Jahren etablieren. In der gerade abgelaufenen Saison kam Eintracht III auf dem zehnten Platz ins Ziel. Zehn Siege, vier Unentschieden und zwölf Niederlagen spiegeln eine recht ausgeglichene Saison wider.

In der Saison 2022/2023 wurde es mit ebenfalls zehn Siegen Rang neun. In der Saison 2021/22, die am Ende mit einem Quotienten aufgrund der Corona-Pandemie gewertet wurde, kam die Eintracht auf Rang drei ins Ziel. Das Jahr zuvor war es sogar Platz zwei. Aber diese wurde nach nur neun Spieltagen abgebrochen. 2019, der letzten regulären Saison vor der Pandemie, schaffte Sondershausen III mit 14 Siegen einen starken dritten Platz. Aber wie somit der Trend zu bemerken ist, schienen die guten Jahre vorbei zu sein. Sportlich konnte in den vergangenen drei Jahren nicht mehr an die Erfolge zuvor angeknüpft werden.

Entwicklung zwang Verein zu diesem Schritt

Somit reagierte der Verein auf Entwicklungen, die einem Fortbestehen keine sportlich vertretbare Grundlage mehr bietet. Aus Vereinssicht bedauerlicherweise endet somit das zweite Mal das Kapitel einer Dritten Mannschaft bei der Eintracht. „Das knappe Dutzend der zurückliegenden Jahre mit der Dritten dürfen wir aber mit purem Stolz in die Vereinsgeschichtsbücher übertragen. Ein großer Erfolg war unter anderem der Aufstieg in die Kreisliga. Aber auch der Einzug ins Kreispokalfinale am 1. Mai 2019 war ein Meilenstein in der Geschichte der dritten Mannschaft. Damit war die Dritte immer ein fest verankerter und anerkannter Bestandteil im Vereinsgefüge“, sagte Präsident Matthias Springer, dem die Entscheidung des Rückzuges freilich nicht leicht fiel. „Möglich war dies jedoch auch nur, weil es immer engagierte Leute gab, die in dem Projekt Dritte Mannschaft aufgegangen sind und ihr Herzblut investiert haben. Das waren insbesondere die Trainer Michael Reinsch als Gründungsvater, Christoph Sauer, Arne Wiegand und Robert Schwerdtfeger. Danke für die Zeit und Energie, die ihr dem Team geschenkt habt. Auch ihren Teams von Co-Trainern und Betreuern danken wir sehr“, so Springer weiter.