Wie die Saalfelder und Könitzer die Spitzenplätze in der Torschützenliste dominieren

Gleich mit drei Akteuren sind die Handballer der HSG Saalfeld/Könitz in den Top 10 der Torschützenliste der Handball-Landesliga vertreten. Im internen Duell hat Tom Ebert dabei ganz knapp die Nase vorn. Der junge Mann erzielte in seinen bisherigen neun Spielen der HSG 67 Treffer, belegt damit den dritten Platz in der Torschützenliste aller Teams in dieser Saison. Nur zwei Tore weniger bejubelte Florian Höfer, der zehn Mal auflief und damit einen Trefferquotienten von 6,5 hat. Er ist damit Fünfter in der Landesliga-Wertung. Komplettiert wird das gute Abschneiden der HSG-Akteure durch Florian Reiner mit seinen 59 Treffern, die ihn auf Rang sieben führen.