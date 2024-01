Einheit testet beim FC Carl Zeiss

Der FC Einheit Rudolstadt trifft am 17. Januar auf den FC Carl Zeiss Jena. Diese Begegnung sollte bereits am vergangenen Samstagvormittag stattfinden, doch die Platzbedingungen ließen das Spiel nicht zu. Anstoß ist am Mittwoch für 18 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld geplant. Das für den Mittwoch geplante Testspiel der Oberligavertretung gegen die BSG Wismut Gera ist um eine Woche verschoben worden. Es findet nun erst am Mittwoch, dem 24. Januar, um 18.30 Uhr auf dem Kunstrasen im städtischen Stadion statt.

Leonard Gehrmann beim VfB Apolda

Der im Sommer 2022 zum FC Saalfeld gewechselte Leonard Gehrmann spielt in der Rückrunde bei Fußball-Landesklässler VfB Apolda. Beim Thüringenligisten kam der auch schon für den Oberligisten FC Einheit Rudolstadt aktive Gehrmann nur sporadisch in der Hinrunde der Thüringenliga zum Einsatz. Insgesamt absolvierte Gehrmann in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 26 Begegnungen für den FC Saalfeld, war jedoch häufig nur Einwechsler.