Saalfeld. Thüringenligist beendet das letzte Testspiel vor dem Abstiegskracher in Sondershausen mit einem 3:0-Erfolg gegen den SV Jena-Zwätzen

Kommen die Saalfelder kurz vor dem ersten Pflichtspiel in Schwung? Zumindest lässt das auch der samstägliche Test vermuten, in dem der Thüringenligist auf heimischen Kunstrasen zum letzten Test aufliefen. Und in dem sie einen ungefährdeten 3:0-Erfolg feierten.