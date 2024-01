Struth/Leverkusen. Der 15-jährige ghanaische Jugendnationalspieler hat seinen ersten Profi-Vertrag bei der Werkself unterschrieben.

Jetzt ist es raus! Nach wochenlangem Hickhack ist endlich klar, wohin das Super-Talent des 1. FC Eichsfeld, Clinton Edem Wilson, wechselt. Der 15-jähriga ghanaische Jugend-Nationalspieler wird ab sofort seine Schuhe für Bayer 04 Leverkusen schnüren.

Eigentlich sollte der Wechsel noch vor Weihnachten vollzogen werden. Doch plötzlich kam alles ins Stocken. Auch die Verantwortlichen des 1. FC Eichsfeld wussten lange Zeit nicht, wohin die Reise von Wilson hingehen wird. Seine europäische Agentur „pro talents“ reagierte seit dem 19. Dezember weder auf Anrufe noch auf Mails. Immer wieder wurden als mögliche Vereine RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen im Umfeld des Ausnahmekickers genannt. Im Vorfeld bestätigte „pro talents“, dass es Anfragen von 16 Profi-Klubs gab, die den pfeilschnellen Außenstürmer gerne unter Vertrag genommen hätten.

Eine Ablöse wird der 1. FC Eichsfeld nicht bekommen

Doch die Verzögerung hatte Gründe. „Es ist eben ein recht aufwändiger Transfer, weil zur Vertragsunterzeichnung auch die Erziehungsberechtigen erst aus Ghana eingeflogen werden mussten. Dazu kam, dass es einfach viele Leute im Umfeld gab, die auch noch ihre Meinung abgeben wollten“, erklärt Norman Wohlfeld, Vorsitzender des 1. FC Eichsfeld.

Eine Ablöse für Wilson, der ein gutes halbes Jahr im Eichsfeld spielte, wird der 1. FC Eichsfeld nicht erhalten. „Das ist technisch nicht möglich gewesen, da wir kein Leistungszentrum sind und Wilson so als Amateur-Spieler eingestuft wurde. Da dürfen wir erst Spieler ab der A-Jugend unter Vertrag nehmen. Bayer Leverkusen darf B-Junioren unter Vertrag nehmen. So ist es auch möglich, dass er jetzt Vertragsspieler ist. Aber so entfällt eine Ausbildungsentschädigung oder Ablösezahlung. Bei uns war er einfach ein Freizeit-Fußballer und bei Bayer 04 ist er jetzt ein Berufs-Fußballspieler“, erklärt Wohlfeld die Modalitäten.

Doch der umtriebige Wohlfeld konnte dann aber doch noch etwas aus dem Deal herausschlagen. „Wir haben mit den Verantwortlich von Leverkusen abgemacht, dass Trainer von uns dort einmal hospitieren können. Auch ich werde da sicherlich für ein paar Tage sein. Da können wir bestimmt einige Dinge mitnehmen, die uns als 1. FC Eichsfeld weiterbringen“, so Wohlfeld.

Dass sich „pro talents“ nicht mehr gemeldet hat, sieht Wohlfeld gelassen. „Wilson wurde eigentlich bei Kleinigkeiten sehr gut unterstützt. Vermutlich waren da aber auch einige genervt von dem ganzen Hin und Her. Man hat da zum Beispiel auch einen Ausrüstervertrag mit einem großen deutschen Sportartikel-Hersteller für Wilson ausgehandelt. Jeder 15-Jährige freut sich ja schließlich, wenn er drei- oder viermal im Jahr neue bunte Fußballschuhe bekommt“, sagt Wohlfeld, der jetzt froh ist, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist: „Es gab ja für uns nicht wirklich einen Zeitdruck. Das ist jetzt alles in einem relativ normalen Zeitfenster abgelaufen.“

Eine Chance für den Spieler und die Mannschaft

Den Wechsel von Ausnahmespieler Clinton sieht Wohlfeld, der auch Trainer der B-Junioren in der Regionalliga Nordost ist, als Neuanfang und Chance für seine Truppe. „Für Clinton ist es gut, dass er jetzt gegen stärkere Gegner spielen kann und auch stärkere Mitspieler hat. Für uns als Mannschaft ist es gut, dass jetzt auch andere Verantwortung übernehmen müssen und dass sich keiner mehr hinter Clinton verstecken kann. Auch bei Clinton hat man am Ende gemerkt, dass da doch sehr viel auf ihn eingeprasselt ist und er manchmal Schwierigkeiten hatte, sich auf den Fußball zu konzentrieren“, analysiert Wohlfeld, der die gemeinsame Zeit mit Wilson aber durchaus als Erfolgsgeschichte für beide Seiten sieht.

Auch für die Zukunft traut Wohlfeld Wilson einiges zu: „Wenn er in den nächsten Jahren noch weiter im Kopf reift, und er war schon sehr reif, ist da sehr viel möglich ist. Ob es dann für die Bundesliga reicht oder eher für die erste belgische Liga wird man sehen. Leverkusen ist eine gute Entscheidung. Dort wird in den letzten Jahren vieles richtig gemacht. Das kann das richtige Sprungbrett sein. Vielleicht bleibt er da sogar länger. Er soll dort erstmal in die U16 eingebunden werden und dann aber auch schon in der U17 Einsatzzeiten bekommen. Dann soll es weiter in die A-Jugend-Bundesliga gehen. Danach muss natürlich alles neu bewertet werden, weil Bayer keine U23 hat. Dann werden wir endgültig sehen, wo der Weg hingeht.“

Im Eichsfeld wird man in der nächsten Zeit sicherlich ein Auge drauf haben, wie sich Wilson, der allen Beteiligten und auch den Zuschauern viel Freude bereitet hat, entwickeln wird.