Thüringenligist FSV Preußen Bad Langensalza hat sein Testspiel beim Landesklässler FSV Wacker 03 Gotha mit 2:0 (0:0) gewonnen. Allerdings dauerte es ein wenig, bis der Klassenunterschied auch auf der Anzeigetafel sichtbar wurde. Wacker wehrte sich mit allen Kräften, die allerdings in der zweiten Halbzeit ein wenig nachzulassen schienen. Die logische Konsequenz war so der Führungstreffer durch Tobias Sauerbier (56.). Lukas Rösener war es dann vorbehalten, in der 68. Minute den 2:0-Endstand herzustellen. Schon am Dienstag (18.30 Uhr) steht der nächste Test auf dem Programm, wenn der DV Solingen in der Kurstadt gastiert.