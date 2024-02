Bad Langensalza. Das Team von Trainer Thomas Wirth startet nach sieben Testspiel-Erfolgen mit viel Selbstbewusstsein in die Rückserie.

Eine gefühlt endlose Winterpause neigt sich endlich dem Ende entgegen. Die Zeit der Testspiele ist so auch für den FSV Preußen Bad Langensalza vorbei. Am Samstag (15 Uhr) kämpft die Mannschaft von Trainer Thomas Wirth beim 1. SC Heiligenstadt wieder um Punkte in der Thüringenliga. Die bereits für vergangenen Dezember angesetzte Partie gegen die Preußen musste wegen des Winterwetters abgesagt werden.