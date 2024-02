Struth. Nach Clinton Edem Wilson schließt sich auch Christian Akira Lamb einem Profi-Klub an.

Nach dem Wechsel von Clinton Edem Wilson zum Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen hat nun ein weiteres Talent die B-Junioren des 1. FC Eichsfeld verlassen. Der gebürtige Kanadier Christian Akira Lamb hat sich Zweitligist SpVgg Greuther Fürth angeschlossen. Das Stürmer-Talent wird bei den Kleeblättern zunächst bei den B-Junioren in der Bayern-Liga zum Einsatz kommen. „Für Christian ist das natürlich der nächste Schritt und eine gute Möglichkeit sich in einem Nachwuchsleistungszentrum eines Profi-Klub weiterzuentwickeln“, sagt Eichsfelds Trainer Norman Wohlfeld wohlwissend, dass es sein Team in der Rückserie in der Regionalliga Nordost ungleich schwerer haben wird. „Christian war ein echter Arbeiter auf dem Platz, während Clinton mehr für die schönen Momente zuständig war“, so Wohlfeld.