Mühlhausen. Gegen den ESV München-Freimann können alle fünf eingesetzten Spielerinnen überzeugen und punkten.

Furioser Start in die Rückrunde für die Damen des Post SV Mühlhausen: An heimischen Tischen in der Halle am historischen Kristanplatz gewannen die Müntzerstädterinnen klar 9:1 gegen den ESV München-Freimann und revanchierten sich eindrucksvoll für die knappe, unglückliche 4:6-Niederlage im ersten Duell. In München hatten die Postlerinnen mit einigen personellen Sorgen zu kämpfen gehabt und wertvolle Punkte im Kampf um die Tabellenspitze der Tischtennis-Regionalliga (Staffel Süd) liegen gelassen.